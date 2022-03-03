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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин заявил, что готов возглавить «Локомотив» после ухода Гисдоля

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что готов возглавить клуб после ухода Маркуса Гисдоля.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Готов ли я возглавить клуб? Да, а почему нет? С удовольствием. Кого я бы еще рекомендовал на пост главного тренера “Локомотива”? Надо своих ребят кого-то», — цитирует Сёмина «ВсёПроСпорт».

Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Недавно УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.

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