Окно в Россию: кто из легионеров покинул РПЛ и кто остался

В Российской премьер-лиге (РПЛ) начался отток иностранных футболистов и тренеров — ряд из них уже объявил о расторжении контрактов с клубами. На 3 марта в лиге официально оставалось три главных тренера-иностранца (Божович, Ваноли, Шварц) и 106 легионеров. Больше всего от первой волны пострадал «Краснодар», который лишился почти всех легионеров и главного тренера Даниэля Фарке (немец не провел с командой ни одной официальной игры). Действующий чемпион турнира «Зенит» потерял основного центрального — украинца Ярослава Ракицкого, а вот главные преследователи сине-бело-голубых из московского «Динамо» пока сохраняют состав.

Минус два немца

В отличие от баскетбола, где клубы Единой лиги ВТБ потеряли почти всех иностранцев, в командах РПЛ пока нет существенных потерь. За исключением «Краснодара». В четверг вечером стало известно, что по просьбе игроков «быки» приостановили действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла. «Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны», — говорится в заявлении клуба. При этом там не упоминается польский полузащитник Гжегож Крыховяк, хотя СМИ писали, что именно поляк был инициатором отъезда легионеров краснодарцев из России.

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Покинул клуб и главный тренер Даниэль Фарке, который возглавил клуб в зимнее межсезонье. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» станет Алексей Антонюк.

Другой немецкий главный тренер клуба РПЛ Маркус Гисдоль также принял решение покинуть нашу страну. Причем, в отличие от Фарке, Гисдоль лично не уведомил московский «Локомотив» о желании покинуть свой пост. Он сделал это через своего представителя. К ближайшим играм команду готовит Марвин Комппер. Исполняющим обязанности главного тренера будет Дмитрий Лоськов, у которого есть необходимая лицензия.

Третий немецкий тренер РПЛ — Сандро Шварц — выразил желание остаться в «Динамо». Хотя Немецкий футбольный союз (DFB) требует, чтобы 43-летний специалист покинул Россию.

«Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет. Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану», — говорится в заявлении «Динамо».

А вот помощник Шварца Андрей Воронин не присутствовал на скамейке «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ с «Химками». 1 марта бело-голубые объявили об уходе украинца: тренер и клуб расторгли контракт по соглашению сторон. Несмотря на слухи, всё еще числится игроком «Динамо» украинский защитник Иван Ордец.

— Мы с ним обмениваемся информацией, мы с ним в тесном контакте, — заявил главный тренер после победы над «Нижним Новгородом» в Кубке России. — Он часть нашей команды. Важно, чтобы Иван смог продолжить играть в футбол — не имеет значения, в какой стране. Это его смысл жизни.

Окно для внутренних переходов

Ярослав Ракицкий уже официально покинул «Зенит». Клуб пояснил, что в связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом (другой украинец, помощник Сергея Семака Анатолий Тимощук остается в петербургском клубе).

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— Уход Ракицкого — большая потеря для «Зенита», — сказал «Известиям» бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела. Он хороший футболист, который начинал львиную долю атак команды. Объективно сейчас замены ему нет. Но так сложились обстоятельства. Думаю, что из РПЛ уйдет еще больше легионеров, ситуация очень сложная.

Зато все остальные иностранцы, включая звездных бразильцев, продолжат выступать за клуб из Санкт-Петербурга. Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев четко дал понять, что больше никто не обращался к нему с просьбой о прекращении соглашения.

Украинские футболисты покинули и «Урал». По обоюдному согласию сторон контракт с клубом расторгли голкипер Ярослав Годзюр и капитан команды Денис Кулаков. По словам президента екатеринбуржцев Григория Иванова, все остальные иностранные игроки остаются.

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В столичных клубах — «Спартаке» и ЦСКА — также не случилось никаких изменений.

— По себе и по своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся, — подчеркнул наставник красно-белых Паоло Ваноли. — И будем здесь до последнего, пока есть возможность.

Схожее мнение после матча с «Кубанью» высказали и легионеры красно-белых: француз Самюэль Жиго, ямаец Шамар Николсон и представитель Люксембурга Кристофер Мартинс. У армейцев сомнения есть только по исландцу Хердюру Магнуссону. Агенты остальных иностранцев заверили, что их клиенты продолжат выступать в РПЛ.

Нет проблем у тульского «Арсенала» и казанского «Рубина».

— В первый день мы собрались с легионерами, обсудили эту тему, — рассказал наставник клуба из столицы Татарстана Леонид Слуцкий. — Договорились, что мы все вместе, пока нам позволяет это делать ситуация. Больше к этой теме не возвращались.