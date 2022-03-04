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10:09 (мск), источник: ТАСС

Украинский футболист «Ахмата» Полярус досрочно расторг контракт с клубом

Полузащитник выступал за грозненскую команду с 2020 года.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 4 марта. Украинский полузащитник грозненского «Ахмата» Артем Полярус покидает клуб по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба «Ахмата».

Футболист обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном прекращении трудового договора.

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Ранее российские команды покинули четыре украинца — защитник Ярослав Ракицкий («Зенит»), помощник главного тренера московского «Динамо» Андрей Воронин, вратарь Ярослав Годзюр и защитник Денис Кулаков (оба — «Урал»). Также должности главных тренеров покинули представители Германии Даниэль Фарке («Краснодар») и Маркус Гисдоль («Локомотив»). При этом «Краснодар» приостановил действие контрактов с восемью легионерами, среди которых бразильцы Вандерсон и Кайо, норвежец Эрик Ботхейм, эквадорец Кристиан Рамирес, парагваец Хуниор Алонсо, колумбиец Джон Кордоба, швед Виктор Классон и француз Реми Кабелла. Игрокам разрешено покинуть расположение клуба, они будут тренироваться самостоятельно, их контракты будут действительны.

Полярусу 29 лет, он выступал за «Ахмат» с 2020 года. За это время украинец провел 26 матчей за клуб в различных турнирах, забив в них три мяча и сделав три результативные передачи. До «Ахмата» Полярус выступал за подмосковные «Химки».

«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 19 матчах. В следующем матче команда примет дома казанский «Рубин», встреча пройдет 7 марта.

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