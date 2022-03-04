«Урал» будет добираться на матч с «Краснодаром» на самолете и поезде

Игра состоится в Краснодаре в понедельник, 7 марта, и начнется в 14:00 мск. «Урал» отправится на самолете в Сочи днем в воскресенье. Оттуда у команды запланирована поездка на поезде до Краснодара. До отеля футболисты доберутся к часу ночи. «Урал» вернется в Екатеринбург таким же образом.