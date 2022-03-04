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12:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» будет добираться на матч с «Краснодаром» на самолете и поезде

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Футболисты «Урала» будут добираться на матч 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» на самолете и поезде, сообщается на сайте екатеринбургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 20, 7.03.2022, 14:00

Краснодар-Урал-

Игра состоится в Краснодаре в понедельник, 7 марта, и начнется в 14:00 мск. «Урал» отправится на самолете в Сочи днем в воскресенье. Оттуда у команды запланирована поездка на поезде до Краснодара. До отеля футболисты доберутся к часу ночи. «Урал» вернется в Екатеринбург таким же образом.

В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточнила, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.

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