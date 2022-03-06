«Динамо» — «Спартак»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Интересно, знал ли новый итальянский тренер «Спартака» Паоло Ваноли, принимая предложение московского клуба в декабре, какой календарь ждет его сразу после возобновления российского футбольного сезона? Три дерби в четырех турах с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом» плюс встреча с выглядевшим солидно до массового исхода легионеров «Краснодаром». А теперь на горизонте маячит еще одно дерби с ЦСКА уже в Кубке России. Кубковый матч с «Кубанью» на этом фоне должен был стать и стал небольшой передышкой, спартаковцы покуражились, отгрузив сопернику 6 мячей, но что дальше? Первое и главное дерби с ЦСКА уже проиграно (0:2), теперь на красно-белых облизывается «Динамо».

Бело-голубые давно не были в таком порядке, как сейчас: сражаются с «Зенитом» за чемпионство, прошли дальше в Кубке, обзавелись еще одним ударным нападающим в лице вернувшегося в клуб Федора Смолова — какие вообще могут быть опасения по поводу матча с нестабильным «Спартаком»? Во-первых, в дерби может случиться все что угодно. За примерами далеко ходить не надо: в очной встрече первого круга предматчевые расклады были примерно такими же, как сейчас, и «Динамо» большую часть матча полностью оправдывало статус фаворита, поведя на стадионе «Спартака» со счетом 2:0 после голов Ордеца и Тюкавина. Но красно-белым совершенно неожиданно удалась ударная концовка, и они сравняли счет перед самым финальным свистком благодаря голам двух центральных защитников Джикии и Жиго — бывает и такое.

Новая группа атаки «Спартака», которую строит Ваноли в игре против «Кубани» ощутила вкус забитых мячей: трижды отличился Шамар Николсон, по разу Джордан Ларссон и Квинси Промес. Важно отметить, что спартаковские иностранцы на общем фоне пока ведут себя спокойно и уезжать никуда не собираются. «Динамо» не может рассчитывать на основного центрального защитника Ивана Ордеца, и из-за дисквалификации игру пропустит его коллега по амплуа Роман Евгеньев. Эту проблему главному тренеру бело-голубых Сандро Шварцу как-то предстоит решить.

На что ставить

По мнению БК Olimpbet, вторая команда чемпионата «Динамо» является фаворитом дерби (2.10 на победу бело-голубых), но и шансы идущего на 9-м месте «Спартака» вполне рабочие (3.68 на победу красно-белых).

В ворота «Спартака», наверное, вернется волшебно проявивший себя осенью в еврокубках Александр Селихов, но даже ему крайне сложно будет полностью обезопасить команду от пропущенных мячей против одной из самых мощных атакующих линий чемпионата России. Даже скромная «Кубань» из нижней части таблицы ФНЛ сумела один раз поразить ворота «Спартака» в Кубке, хотя тогда ворота защищал критикуемый в этом сезоне Александр Максименко.

О проблемах «Динамо» с центральной зоной мы уже сказали. Зато вратари бело-голубых Антон Шунин и Игорь Лещук смотрятся одинаково хорошо. Тем менее, трудно представить себе, чтобы «Спартак» в двух дерби подряд остался вовсе без забитых мячей.

С учетом всего вышесказанного хочется посоветовать осторожную, но достаточно надежную ставку «обе команды забьют» с коэффициентом 1.75. Тогда можно не переживать за исход, а насладиться открытым атакующим футболом с моментами как у тех, так и у других ворот, а игра, скорее всего, будет именно такой.

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