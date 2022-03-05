«Это было похоже на тонущий корабль». Классон — о ситуации с легионерами в «Краснодаре»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вспомнил момент, когда легионеры российского клуба приняли решение уехать из страны.
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вспомнил момент, когда легионеры российского клуба приняли решение уехать из страны.
«Стало очень беспокойно. Все началось с ухода тренеров. Все легионеры тоже хотели уйти. В тот момент это было похоже на тонущий корабль. В “Краснодаре” поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас домой без каких-либо ответных мер или штрафов. К сожалению, на данный момент у меня нет комментариев по поводу своего футбольного будущего», — приводит слова Классона Aftonbladet.
Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и самом Классоне.