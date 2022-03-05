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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это было похоже на тонущий корабль». Классон — о ситуации с легионерами в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вспомнил момент, когда легионеры российского клуба приняли решение уехать из страны.

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Источник: Чемпионат.com

«Стало очень беспокойно. Все началось с ухода тренеров. Все легионеры тоже хотели уйти. В тот момент это было похоже на тонущий корабль. В “Краснодаре” поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас домой без каких-либо ответных мер или штрафов. К сожалению, на данный момент у меня нет комментариев по поводу своего футбольного будущего», — приводит слова Классона Aftonbladet.

Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и самом Классоне.

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