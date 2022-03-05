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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Крыховяк получил предложение от нового клуба

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк ведет переговоры с российским клубом о разрыве контракта и уже получил предложение от другой команды.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский.

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«У Гжегожа есть одно серьёзное предложение. Если бы он сумел договориться с нынешним клубом о расставании, то мог бы подписать контракт с новым практически на месте. Агент Крыховяка ведёт переговоры с “Краснодаром” о расторжении контракта. Все ждут, что сделает ФИФА, потому что трансферные окна в основных европейских лигах закрыты», — приводит слова Квятковского Polsat Sport.

Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. О приостановке контракта Крыховяка речи не шло.

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