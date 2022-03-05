Крыховяк получил предложение от нового клуба

«У Гжегожа есть одно серьёзное предложение. Если бы он сумел договориться с нынешним клубом о расставании, то мог бы подписать контракт с новым практически на месте. Агент Крыховяка ведёт переговоры с “Краснодаром” о расторжении контракта. Все ждут, что сделает ФИФА, потому что трансферные окна в основных европейских лигах закрыты», — приводит слова Квятковского Polsat Sport.