Российский футбол исключили из европейской ассоциации лиг

Отмечается, что данное решение принято из-за ситуации вокруг Украины. В ассоциации также выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации.

3 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне на принятое ФИФА и УЕФА решение отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

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28 февраля РФС назвал нелегитимным решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные РФ от соревнований. Оно носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу, отметили в союзе.

О решении ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях стало известно ранее в тот день. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации на Украине.

Тогда же в понедельник, 28 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.