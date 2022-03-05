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09:59 (мск), источник: Известия

Российский футбол исключили из европейской ассоциации лиг

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) исключила Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Олимп Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из состава организации, сообщается 4 марта в релизе.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что данное решение принято из-за ситуации вокруг Украины. В ассоциации также выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации.

3 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне на принятое ФИФА и УЕФА решение отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

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28 февраля РФС назвал нелегитимным решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные РФ от соревнований. Оно носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу, отметили в союзе.

О решении ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях стало известно ранее в тот день. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации на Украине.

Тогда же в понедельник, 28 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

24 февраля президент России Владимир Путин начал спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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