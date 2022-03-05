«Краснодар» расторг контракт с Виктором Классоном

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 20, 7.03.2022, 14:00 Краснодар - Урал -

Футболист провёл за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

Ранее «Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами клуба. Речь идёт о Вандерсоне Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Викторе Классоне и Реми Кабелла.

Напомним, «Чемпионат» сообщил, что легионеры «Краснодара» приняли решение не выходить на тренировку с командой 2 марта.