ЦСКА — «Нижний Новгород»: Гбамен, Языджи, Медина и Карраскаль — в стартовом составе хозяев

Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян, его ассистентами — Владислав Назаров и Максим Ковалёв. Резервным судьёй станет Антон Фролов.

Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» начнётся в 19:00 мск. ЦСКА после 19 матчей чемпионата России набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице третье место. «Нижний Новгород» (22) — 10-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).