«Крылья Советов» — «Арсенал»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Крылья Советов
Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Коваленко, Канунников, Игнатьев, Цыпченко.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Деспотович.
Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Костадинов, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.