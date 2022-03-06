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13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Арсенал»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Крылья Советов
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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 20, 6.03.2022, 14:00

Крылья Советов1Арсенал Т1

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Коваленко, Канунников, Игнатьев, Цыпченко.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Костадинов, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

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