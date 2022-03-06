«Локомотив» — «Химки»: Мампасси, Кухта и Изидор дебютируют за железнодорожников в РПЛ
«Локомотив» и «Химки» объявили составы на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.
«Локомотив» и «Химки» объявили составы на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе железнодорожников с первых минут выйдут защитник Марк Мампасси, Ян Кухта и Вильсон Изидор. Все трое перешли в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, матч с «Химками» станет для них первым в российской премьер-лиге. До этого они играли за команду только в матче ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (0:4).
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Марадишвили, Кухта, Керк, Изидор.
Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Борисенко, Петров, Зинович, Хлынов.
«Химки»: Лантратов, Жирков, Тихий, Боженов, Бруно Виана, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев, Главчич, Ламкель Зе.
Запасные: Тусеев, Набиуллин, Юран, Магомедов, Сабович, Руденко, Садыгов.