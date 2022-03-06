«Локомотив» — «Химки»: Мампасси, Кухта и Изидор дебютируют за железнодорожников в РПЛ

В составе железнодорожников с первых минут выйдут защитник Марк Мампасси, Ян Кухта и Вильсон Изидор. Все трое перешли в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, матч с «Химками» станет для них первым в российской премьер-лиге. До этого они играли за команду только в матче ⅛ финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (0:4).