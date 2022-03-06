Гол Кухты принес «Локомотиву» победу над «Химками»

В составе хозяев забитыми мячами отметились Гирано Керк, Вильсон Изидор и Ян Кухта. У гостей дубль оформил Дидье Ламкель Зе.

Таким образом, «Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 баллами остались на последней позиции.