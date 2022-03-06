Гол Кухты принес «Локомотиву» победу над «Химками»
«Локомотив» одержал победу над «Химками» (3:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
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«Локомотив» одержал победу над «Химками» (3:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Гирано Керк, Вильсон Изидор и Ян Кухта. У гостей дубль оформил Дидье Ламкель Зе.
Отметим, что защитник подмосковной команды Бруно Виана получил красную карточку.
Таким образом, «Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 баллами остались на последней позиции.