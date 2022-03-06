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Гол Кухты принес «Локомотиву» победу над «Химками»

«Локомотив» одержал победу над «Химками» (3:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Локомотив
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забитыми мячами отметились Гирано Керк, Вильсон Изидор и Ян Кухта. У гостей дубль оформил Дидье Ламкель Зе.

Отметим, что защитник подмосковной команды Бруно Виана получил красную карточку.

Таким образом, «Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 баллами остались на последней позиции.

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Первый тайм: 2:1
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