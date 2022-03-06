Гол Игнатьева в дебютном матче за «Крылья Советов» помог самарцам сыграть вничью с тульским «Арсеналом»

В составе самарцев отличились Владислав Сарвели и Иван Игнатьев, у туляков забили Кингс Кангва и Джордже Деспотович (с пенальти).

Игнатьев, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Рубина», забил гол в дебютном матче за самарцев. Деспотович, перешедший в «Арсенал» после разрыва контракта с «Рубином» в зимнее трансферное окно, впервые отличился за тульскую команду.

На 86-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Горана Чаушича, который получил вторую желтую карточку в матче.