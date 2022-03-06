«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

Встреча, прошедшая на поле «бело-голубых», завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (39). В концовке первого тайма был удален защитник «Динамо» Гильермо Варела.

Николсон забил дебютный мяч в чемпионате России. В предыдущем матче — ⅛ финала Кубка России с краснодарской «Кубанью» (6:1) — ямайский форвард оформил хет-трик. Николсон перешел в «Спартак» в декабре прошлого года.

Промес вошел в первую десятку лучших бомбардиров в истории «Спартака». Он забил 78-й мяч за «красно-белых» и повторил достижение Сергея Сальникова. Лидирует в списке лучших бомбардиров Никита Симонян.