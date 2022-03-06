«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Футболисты «Спартака» победили «Динамо» в московском дерби в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Футболисты «Спартака» победили «Динамо» в московском дерби в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая на поле «бело-голубых», завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (39). В концовке первого тайма был удален защитник «Динамо» Гильермо Варела.
Николсон забил дебютный мяч в чемпионате России. В предыдущем матче — ⅛ финала Кубка России с краснодарской «Кубанью» (6:1) — ямайский форвард оформил хет-трик. Николсон перешел в «Спартак» в декабре прошлого года.
Промес вошел в первую десятку лучших бомбардиров в истории «Спартака». Он забил 78-й мяч за «красно-белых» и повторил достижение Сергея Сальникова. Лидирует в списке лучших бомбардиров Никита Симонян.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Динамо» (39) располагается на второй строчке и отстает на два балла от лидирующего петербургского «Зенита», который сыграл на один матч меньше. В следующем туре «Спартак» примет «Краснодар» 13 марта, а «Динамо» днем ранее встретится на выезде с тульским «Арсеналом».