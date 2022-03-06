Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Мальорка
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Специя
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Хоффенхайм
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Клермон Фут
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Барселона
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Енисей
23
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Труа
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Анже
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Арсенал
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Торино
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Венеция
Сассуоло
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Верона
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Райо Вальекано
20
Футбол. Первый дивизион
15:30
Нефтехимик
Оренбург
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Метц
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Эмполи
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Велес
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Спартак-2
14
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Алания
04
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Арсенал Т
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Химки
32
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Сёмин раскритиковал судейство Карасёва в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал действия арбитра Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

Динамо
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Удаление Варелы? Я бы не давал столько жёлтых карточек. Это же дерби. На мой взгляд, надо дать игрокам вести борьбу, должно быть достаточно много агрессии. Те жёлтые карточки, что были показаны в начале, мне кажется, были показаны с опережением», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.

Динамо
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь