Юрий Сёмин раскритиковал судейство Карасёва в матче «Динамо» — «Спартак»

«Удаление Варелы? Я бы не давал столько жёлтых карточек. Это же дерби. На мой взгляд, надо дать игрокам вести борьбу, должно быть достаточно много агрессии. Те жёлтые карточки, что были показаны в начале, мне кажется, были показаны с опережением», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.