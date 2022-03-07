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09:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ваноли зажег футболистов «Спартака». На таком фундаменте можно построить крутую команду

Красно-белые уверенно переиграли «Динамо» — 2:0.

Спартак
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Спартаковское руководство после победы над «Динамо» может выдохнуть. Скепсиса-то при назначении Паоло Ваноли было с избытком. Тренер без опыта самостоятельной работы — всегда кот в мешке. Плюс постоянные пертурбации в клубе, разговоры о вечном бардаке у красно-белых.

Но команда не была по игре хуже ЦСКА, уступив лишь в реализации, потом разгромила «Кубань» (6:1) и поймала волну. Таким целеустремленным и сплоченным, как в это воскресенье, мы если и видели «Спартак» в последние полгода, то только в Лиге Европы.

Вообще-то «Динамо» в нынешнем сезоне славится азартом, страстью, жаждой накрыть соперника и тут же рвануть к воротам. На сей раз подопечные Ваноли побили соперника его же оружием, именно в перечисленных компонентах превзойдя хозяев поля. А когда есть огонь в глазах, тогда и залетают такие мячи, как после удара Промеса из-за штрафной в самую «девятку». Тогда и отскоки получаются в твою пользу, как в эпизоде с голом Николсона.

Источник: Спорт-Экспресс
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 20, 6.03.2022, 19:00

Динамо0Спартак2

Под такой футбол идеально подходит Бакаев. Еще неделю назад было удивительно, как Ваноли оставил Зелимхана в запасе против армейцев, а после матча с «Динамо» вопросов по этому поводу прибавилось — полузащитник был лучшим на поле. И дело не только в активном участии в большинстве атак, но и, скажем, в двух желтых карточках для Варелы, после которых бело-голубым было уже не отыграться. Пусть Карасев в обоих случаях и был чересчур строг к нарушителю.

Да, «Спартак» не сохранил стройность во втором тайме, итальянский тренер пожурил команду за нестабильность. Да, по паре матчей судить преждевременно, и дальше может случиться какой-то провал.

Но сейчас очевидно одно: Ваноли точно не завалил зимние сборы, пусть для него они и были первыми в карьере. «Спартак» управляем, организован («Динамо» нанесло лишь один удар в створ ворот), а главное — заряжен. На этом фундаменте можно строить команду, за которую болельщикам не будет стыдно.

Автор: Константин Алексеев

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