«Краснодар» обыграл «Урал» и поднялся на пятое место в таблице РПЛ

Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 31-й минуте нападающий «Краснодара» Владимир Ильин отправил мяч в ворота «Урала», однако гол не был засчитан. На 59-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, успешно реализовавший пенальти.

Через 6 минут нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество краснодарской команды.

На 79-й минуте хавбек Эрик Бикфалви сократил отставание «Урала» в счёте.