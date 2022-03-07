Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Уфа
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Сочи
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор
Томь
15
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Урал
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леванте
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» обыграл «Урал» и поднялся на пятое место в таблице РПЛ

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Урал».

Урал
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 31-й минуте нападающий «Краснодара» Владимир Ильин отправил мяч в ворота «Урала», однако гол не был засчитан. На 59-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, успешно реализовавший пенальти.

Через 6 минут нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество краснодарской команды.

На 79-й минуте хавбек Эрик Бикфалви сократил отставание «Урала» в счёте.

«Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

Краснодар
2:1
Первый тайм: 0:0
Урал
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь