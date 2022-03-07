Глава российских судей уехал в Португалию

Последний брифинг арбитров РПЛ, который совпал по времени с брифингом видеоассистентов, проводил не Мелу Перейра, а руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов. На ряд актуальных вопросов, касавшихся моментов 19-го тура, однозначных ответов и четких инструкций португалец не дал.