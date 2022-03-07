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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глава российских судей уехал в Португалию

Как стало известно «СЭ», глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра уехал из России и вернулся к себе домой — в Португалию.

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Источник: Спорт-Экспресс

Последний брифинг арбитров РПЛ, который совпал по времени с брифингом видеоассистентов, проводил не Мелу Перейра, а руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов. На ряд актуальных вопросов, касавшихся моментов 19-го тура, однозначных ответов и четких инструкций португалец не дал.

Отметим, что его заместитель, финн Йоуни Хютия продолжает работу в Москве.

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