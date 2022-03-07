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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» вырвал победу у «Ростова» в РПЛ благодаря голу Нобоа с пенальти

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Сочи» обыграл «Ростов» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На второй компенсированной ко второму тайму минуте с пенальти отличился Кристиан Нобоа.

«Сочи», набравший 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ростов с 18 баллами располагается на 14-й строчке.

В следующем матче «Сочи» 13 марта на выезде сыграет с «Химками», а «Ростов» днем позже в Казани встретится с «Рубином».

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:0
Сочи
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