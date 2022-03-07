«Сочи» вырвал победу у «Ростова» в РПЛ благодаря голу Нобоа с пенальти

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На второй компенсированной ко второму тайму минуте с пенальти отличился Кристиан Нобоа.

«Сочи», набравший 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ростов с 18 баллами располагается на 14-й строчке.