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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Уфу» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» нанес поражение «Уфе» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Зенит
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. Отличились Данил Круговой (50-я минута), забивший свой первый мяч за петербуржцев, и Малком (67).

Петербургский клуб продлил серию без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) до девяти матчей. «Зенит», набравший 44 очка, лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Уфа» 12 марта примет «Нижний Новгород», а «Зенит» на следующий день на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Зенит
2:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
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