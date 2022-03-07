«Зенит» победил «Уфу» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» нанес поражение «Уфе» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» нанес поражение «Уфе» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. Отличились Данил Круговой (50-я минута), забивший свой первый мяч за петербуржцев, и Малком (67).
Петербургский клуб продлил серию без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) до девяти матчей. «Зенит», набравший 44 очка, лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Уфа» 12 марта примет «Нижний Новгород», а «Зенит» на следующий день на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».