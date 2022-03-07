«Рубин» в добавленное время добыл победу в матче с «Ахматом»

Хозяева открыли счет в начале первого тайма. Уже на третьей минуте полузащитник Даниил Уткин идеально исполнил штрафной удар. Уткин забил уже четвертый гол в этом сезоне РПЛ прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма казанцы выравняли положение: отличился нападающий Виталий Лисакович. Белорус забил 5 голов в трех матчах за «Рубин» после перехода из «Локомотива».

А победу в добавленное ко второму тайму время казанцам принес нападающий Андерс Дрейр. Он вышел один на один с голкипером «Ахмата», при этом Георгий Шелия еще и оступился, упав на газон, так что Дрейер легко отправил мяч в сетку.