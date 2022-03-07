Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леванте
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Уфа
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Сочи
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор
Томь
15
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Урал
21
Все события
Фоторепортажи
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» в добавленное время добыл победу в матче с «Ахматом»

«Ахмат» принимал «Рубин» на своем поле в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

Ахмат
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Хозяева открыли счет в начале первого тайма. Уже на третьей минуте полузащитник Даниил Уткин идеально исполнил штрафной удар. Уткин забил уже четвертый гол в этом сезоне РПЛ прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма казанцы выравняли положение: отличился нападающий Виталий Лисакович. Белорус забил 5 голов в трех матчах за «Рубин» после перехода из «Локомотива».

А победу в добавленное ко второму тайму время казанцам принес нападающий Андерс Дрейр. Он вышел один на один с голкипером «Ахмата», при этом Георгий Шелия еще и оступился, упав на газон, так что Дрейер легко отправил мяч в сетку.

«Рубин» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда набрала 25 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» опустился на седьмую строчку (30 очков).

Ахмат
1:2
Первый тайм: 1:0
Рубин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь