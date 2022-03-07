ФИФА разрешила легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах

Отмечается, что иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя такими футболистами.

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«В целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из России в случае, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), до 10 марта не придут к какому-либо соглашению со своими иностранными игроками и тренерами, иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, аффилированными с РФС, до конца сезона в России (30 июня 2022 г)», — говорится в заявлении.

Соответствующее разрешение получили и легионеры украинских клубов. Также несовершеннолетних футболистов из Украины, которые покинули страну, освободят от правила, запрещающего международные переходы игроков в возрасте до 18 лет.