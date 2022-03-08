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08:57 (мск), источник: Sport24

Игрок «Зенита» Вендел заинтересовал «Флуминенсе» и «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Вендел попал в сферу интересов «Флуминенсе» и «Фламенго». Об этом сообщает NETFLU.

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Источник: РИА "Новости"
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Интерес связан с тем, что накануне Международная федерация футбола (ФИФА) позволила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке в связи с ситуацией в Украине.

Если «Флуминенсе» пройдет в следующую стадию Кубка Либертадорес, то полузащитник «Зенита» — это именно тот, кого желает тренер Абел Брага. Вендел перешел во взрослую команду «Флуминенсе» в 2017 году, именно тогда тренером был Брага.

Вдобавок Вендел должен заменить Андре, который будет продан при открытии следующего трансферного окна. Отмечается, что поспорить с «Флуминенсе» за Вендела может «Фламенго».

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