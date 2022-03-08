Игрок «Зенита» Вендел заинтересовал «Флуминенсе» и «Фламенго»

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Интерес связан с тем, что накануне Международная федерация футбола (ФИФА) позволила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке в связи с ситуацией в Украине.

Если «Флуминенсе» пройдет в следующую стадию Кубка Либертадорес, то полузащитник «Зенита» — это именно тот, кого желает тренер Абел Брага. Вендел перешел во взрослую команду «Флуминенсе» в 2017 году, именно тогда тренером был Брага.