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14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может перейти в «Барселону»

«Барселона» продолжает поиск потенциальных усилений на летнее трансферное окно. Одна из целей каталонского клуба — укрепить левый фланг обороны. Селекционеры сине-гранатовых заинтересовались кандидатурой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, информирует Sport.es.

Зенит
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Источник: Reuters
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Согласно сведениям источника, ранее «Барселона» рассматривала двух левых защитников — Хосе Луиса Гайя из «Валенсии» и Алехандро Гримальдо из «Бенфики». Однако когда ФИФА разрешил легионерам из Российской Премьер-Лиги расторгнуть контракты со своими клубами в одностороннем порядке, «Барселона» решила изучить российский рынок и взяла «на карандаш» кандидатуру Сантоса.

Напомним, 7 марта ФИФА дала легионерам РПЛ разрешение разорвать действующие контракты с клубами без последствий. Расторгнув контракт с российской командой, футболист сможет присоединиться к любому клубу мира, несмотря на закрытые трансферные окна. ФИФА и УЕФА сделали исключение для желающих уехать из России, чтобы они могли трудоустроиться по ходу сезона.

До перехода в «Зенит» Дуглас Сантос успел поиграть за испанскую «Гранаду», немецкий «Гамбург», итальянский «Удинезе» и ряд других клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в € 16 млн.

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