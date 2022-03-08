Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может перейти в «Барселону»

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Согласно сведениям источника, ранее «Барселона» рассматривала двух левых защитников — Хосе Луиса Гайя из «Валенсии» и Алехандро Гримальдо из «Бенфики». Однако когда ФИФА разрешил легионерам из Российской Премьер-Лиги расторгнуть контракты со своими клубами в одностороннем порядке, «Барселона» решила изучить российский рынок и взяла «на карандаш» кандидатуру Сантоса.

Напомним, 7 марта ФИФА дала легионерам РПЛ разрешение разорвать действующие контракты с клубами без последствий. Расторгнув контракт с российской командой, футболист сможет присоединиться к любому клубу мира, несмотря на закрытые трансферные окна. ФИФА и УЕФА сделали исключение для желающих уехать из России, чтобы они могли трудоустроиться по ходу сезона.