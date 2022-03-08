Защитник «Химок» Дагерстоль покинул расположение клуба

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«Филип Дагерстоль покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока. В связи с решением ФИФА не знаем, что будет дальше», — приводит ТАСС слова Габулова.

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.