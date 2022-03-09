Комитет по этике и честной игре УАФ призвал лишить Тимощука всех титулов и госнаград

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"Руководствуясь ст. 62 Дисциплинарных правил УАФ, за рассмотрением и проверкой информации от 08.03.2022 о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры Тимощуком Анатолием Александровичем, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается относительно следующего.

Тимощук является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведенных в её составе матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА. В течение 2007−2009 и 2013−2015 годов Тимощук выступал за российский «Зенит» (Санкт-Петербург) и начиная с 2017 года работает в структуре клуба как тренер.

С момента начала военной операции Тимощук, бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил своё сотрудничество с клубом. В то время как другой бывший клуб украинца, «Бавария» (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.

Учитывая вышеизложенное, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается со следующей просьбой: признать Тимощука, нарушившим п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.