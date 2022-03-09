Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Порту
Лион
Футбол. Еврокубки
20:45
Бетис
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
8.03
Ливерпуль
Интер
01
Футбол. Еврокубки
8.03
Бавария
Зальцбург
71
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
16:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» расторг контракт с Реми Кабелла

«Краснодар» и полузащитник Реми Кабелла договорились о расторжении контракта по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Реми Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата России сезона 2021/2022 «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь