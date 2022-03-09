Реми Кабелла попрощался с болельщиками «Краснодара»

«Хочу от всего сердца поблагодарить “Краснодар” за эти три года. Спасибо моему окружению, которое ежедневно помогало мне. Благодарю за оказанное доверие всех болельщиков и президента. Я люблю вас», — написал Кабелла в своём «инстаграме».