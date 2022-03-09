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18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Реми Кабелла попрощался с болельщиками «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла попрощался с болельщиками российского клуба.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Хочу от всего сердца поблагодарить “Краснодар” за эти три года. Спасибо моему окружению, которое ежедневно помогало мне. Благодарю за оказанное доверие всех болельщиков и президента. Я люблю вас», — написал Кабелла в своём «инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

Реми Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022 «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции.

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