Промес говорил отцу о желании убить двоюродного брата в ночь после происшествия — его телефон прослушивали. Теперь Квинси могут предъявить более тяжкие обвинения

В конце 2020 года двоюродный брат игрока «Спартака» обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, Квинси ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года, когда Промес выступал за «Аякс».

Игрок все отрицал и называл обвинения ложными, но NOS опубликовал расшифровку телефонных разговоров Промеса с членами семьи после произошедшего. Оказалось, что полиция Нидерландов прослушивала телефон Квинси.

Разговоры произошли той же ночью, через некоторое время после конфликта. Около часа ночи Промес позвонил отцу и спросил, зачем тот встал на защиту двоюродного брата Квинси. «Зачем ты выскочил перед ним? Ты спас ему жизнь», — спросил игрок.

«Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», — ответил отец футболиста. «Я бы его убил, ты понимаешь это?» — сказал Промес.

Через 10 минут игрок позвонил матери и тете, чтобы узнать, в какую часть тела он ранил родственника. Узнав, что нож попал в ногу, Квинси сказал: «Значит, ему повезло». Также Промес извинился перед тетей за произошедшее.

Позже той же ночью футболист снова созвонился с отцом. «Я верен своей тете. Если кто-то ее заденет, я его убью. Есть люди в этой семье, за которых я готов убить. Еще повезло, что я больше не хожу с огнестрелом, потому что все могло быть еще хуже», — заявил Квинси.

Также из разговоров Промеса с отцом стало понятно, что Квинси дождался конца вечеринки, чтобы напасть на двоюродного брата. Остается неизвестным, почему телефон Промеса прослушивался. Данная мера в Нидерландах применяется лишь при борьбе с организованной преступностью.

С учетом новых данных дело Промеса могут переквалифицировать и предъявить ему более тяжкие обвинения. Изначально Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство без намерения убить жертву, теперь же игрока могут обвинить в предумышленном покушении на убийство.