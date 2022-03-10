«Локо» в шаге от 0:3 из-за Кухты? Похоже, есть шанс избежать «технарь», хотя «Химки» подали протест
Все решит КДК.
Все решит КДК.
В воскресенье «Локомотив» с трудом обыграл «Химки» (3:2), но результат до сих пор в подвешенном состоянии.
Все из-за участия Яна Кухты — в последнем матче за пражскую «Славию» против «Баника» форварда удалили за игру рукой и выписали дисквалификацию на одну игру. После этого в чемпионате Чехии наступил перерыв, а форвард перешел в «Локо».
По правилам ФИФА Кухта должен был отбыть дисквалификацию в России. Статья 12 регламента по статусу и трансферу футболистов гласит: «Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией».
Из-за участия в матче дисквалифицированного футболиста «Локомотиву» грозит присуждение поражения. И в «Химках» об этом знали до того, как Кухта забил победный гол. «Мы были удивлены заявкой “Локомотива”. Знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию. Закон един для всех. Сейчас еще раз изучим регламент, и если это действительно нарушение, то подадим протест», — сообщил «Чемпионату» член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.
У подмосковного клуба было 72 часа с момента окончания матча, чтобы составить официальный запрос. Спустя два дня в КДК подтвердили, что получили протест и рассмотрят дело 10 марта.
Сразу после игры Кухта спокойно рассуждал о своей дисквалификации: «Я не думаю, что красная карточка — это проблема». Его агент Милан Марьинович объяснил подробнее: «По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против “Химок”. Так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с “Локомотивом” “Славия” провела три матча в чемпионате», — заявил представитель игрока в интервью «РБ Спорт».
Важный факт: при выдаче международного трансферного сертификата прежняя ассоциация обязана уведомить о дисциплинарных санкциях новую ассоциацию через систему отслеживания трансферов ФИФА. Отсутствие этой информации было бы ответственностью чешской федерации. Но, как оказалось, чехи ни при чем.
«Наша организация проинформировала РФС о дисциплинарном взыскании Яна Кухты в соответствии с трансферным регламентом ФИФА. Не дело ассоциации Чехии оценивать следующие шаги РФС или “Локомотива” в этом вопросе», — заявил iSport.cz председатель дисциплинарной комиссии футбольной ассоциации Чехии Ричар Бачек, заодно опровергнув версию агента футболиста.
Это главная интрига предстоящего заседания КДК. «Локомотив» точно получал трансферный сертификат — соответственно, должен был быть в курсе неотбытой дисквалификации. Но все равно выпускал Кухту.
Клубу повезло, что Кухта не сыграл в первом весеннем туре с «Краснодаром». Тогда бы лазеек не оставалось совсем — «Локо» наверняка бы получил 0:3. Вариантов защиты и сейчас немного, но теоретически выход есть.
По сути, теперь единственный успешный сценарий — перенести «технарь» на кубковую игру с «Енисеем», против которого Ян тоже играл. Во-первых, красноярский клуб не жаловался в КДК (из-за этого даже не придется менять счет матча с 0:4 на 0:3). Во-вторых, «Локо» вылетел из турнира и ничем не рискует. Плюс в чешском регламенте, в отличие от России, дисквалификация не разделяется на чемпионат и Кубок. А в регламенте ФИФА не конкретизировано, в каком именно турнире игрок должен пропустить игру.
Очевидно, что юристы будут продавливать именно эту позицию. Если не получится, вместо 3:2 с аутсайдером «Локо» получит обиднейшие 0:3, откатится на восьмое место и с самым нелепым кейсом войдет в историю РПЛ.
Пока он просто уникальный, но уже в четверг статус может измениться.
Леонид Волотко