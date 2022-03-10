Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Севилья
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
Витесс
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Фейеноорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Норвич
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лидс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Буде-Глимт
АЗ
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Министр спорта РФ назвал санкции к российскому футболу возможностью найти новые таланты

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о санкциях, которые были применены к российскому футболу.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
ФИФА объявила, что Россия не сыграет в стыках ЧМ-2022. Польша автоматически вышла в финал отбора

«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь. Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадёт зрелищность, будет возможность найти новые таланты. Россия столько сделала для мирового футбола, учитывая чемпионат мира и Кубок конфедераций. Знаю, с каким интересом президент ФИФА Джанни Инфантино смотрит на нашу страну», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь