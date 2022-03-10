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14:24 (мск), источник: Sports.Ru

«Локомотив» избежал технического поражения. КДК РФС отклонил протест «Химок» («Матч ТВ»)

«Локомотив» не получит технического поражения по итогам матча с «Химками».

Локомотив
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает «Матч ТВ», КДК РФС отклонил протест подмосковного клуба, который был подан в связи с участием в игре нападающего Яна Кухты.

Форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и забил гол в матче против «Химок» (3:2). Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

Заседание КДК РФС прошло в четверг в Москве в очном формате.

Сторону «Локомотива» представлял юрист Юрий Зайцев. Заслушав все стороны, комитет принял решение не присуждать «Локомотиву» техническое поражение со счетом 0:3.

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