«Локомотив» избежал технического поражения. КДК РФС отклонил протест «Химок» («Матч ТВ»)

Как сообщает «Матч ТВ», КДК РФС отклонил протест подмосковного клуба, который был подан в связи с участием в игре нападающего Яна Кухты.

Форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и забил гол в матче против «Химок» (3:2). Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

Заседание КДК РФС прошло в четверг в Москве в очном формате.