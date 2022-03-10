Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Севилья
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
Витесс
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Фейеноорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Норвич
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лидс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Буде-Глимт
АЗ
Все события
Фоторепортажи
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Химках» отреагировали на решение КДК не засчитывать техническое поражение «Локомотиву»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение КДК не засчитывать техническое поражение «Локомотиву» (2:3) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

Химки
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«Локомотив» избежал технического поражения. КДК РФС отклонил протест «Химок» («Матч ТВ»)

«Мы не понимаем, почему наш запрос не был удовлетворён. Ждём мотивировочную часть. Наши доводы говорят о том, что Кухта не имел права принимать участия в матче с “Химками”.

Вы слышали часть “Локомотива”, которые говорили, что если даже было нарушение, то оно должно было распространяться на кубковую игру с “Енисеем”. И там должен был быть засчитан проигрыш. Но мы не согласны с таким заявлением.

Карточки, полученные в чемпионате, не распространяются на Кубки — и наоборот. Всё было занесено в электронную систему ФИФА, и Чешская федерация футбола уведомляла РФС о том, что Кухта имеет дисквалификацию», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь