В КДК объяснили, почему не засчитали техническое поражение «Локомотиву»

— Ян Кухта был дисквалифицирован на один матч дисциплинарным комитетом Футбольной ассоциации Чехии. Там нет разграничений между матчами чемпионата и Кубка. Чемпионат и Кубок там едины. В данном случае мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. В этой статье говорится, что игрок должен был пропустить один матч под эгидой РФС. Матч «Краснодар» — «Локомотив» был перенесён, следующий матч в России — «Локомотив» — «Енисей».



«Локомотив» получил международный трансферный сертификат, есть ещё дополнительные документы, где как раз указываются дисквалификации. Для заявки игрока «Локомотив» использовал только МТС (Международный трансферный сертификат. — прим. «Чемпионата».), не представили в Лигу решение о дисквалификации Кухты. Они сказали, якобы такого документа не было. Так как футболисты выступают в Кубке России по заявке клуба РПЛ, то информация о дисквалификации не учитывалась при допуске в Кубке, так как в Лиге не было соответствующего документа.



В итоге Кухта вышел неправомерно в матче «Локо» — «Енисей». На результат этого матча «Енисей» и РФС могли подать протест, но, исходя из результата матча, обстоятельств, этого не было сделано. После установления вины «Локомотива» в неправомерном выходе игрока на поле РФС должен был установить: отбыл ли футболист дисквалификацию или должен был пропустить матч с «Химками».