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16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

В КДК объяснили, почему не засчитали техническое поражение «Локомотиву»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему московскому «Локомотиву» не присудили техническое поражение по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

Локомотив
Химки
ЕнисейПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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— Ян Кухта был дисквалифицирован на один матч дисциплинарным комитетом Футбольной ассоциации Чехии. Там нет разграничений между матчами чемпионата и Кубка. Чемпионат и Кубок там едины. В данном случае мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. В этой статье говорится, что игрок должен был пропустить один матч под эгидой РФС. Матч «Краснодар» — «Локомотив» был перенесён, следующий матч в России — «Локомотив» — «Енисей».

«Локомотив» получил международный трансферный сертификат, есть ещё дополнительные документы, где как раз указываются дисквалификации. Для заявки игрока «Локомотив» использовал только МТС (Международный трансферный сертификат. — прим. «Чемпионата».), не представили в Лигу решение о дисквалификации Кухты. Они сказали, якобы такого документа не было. Так как футболисты выступают в Кубке России по заявке клуба РПЛ, то информация о дисквалификации не учитывалась при допуске в Кубке, так как в Лиге не было соответствующего документа.

В итоге Кухта вышел неправомерно в матче «Локо» — «Енисей». На результат этого матча «Енисей» и РФС могли подать протест, но, исходя из результата матча, обстоятельств, этого не было сделано. После установления вины «Локомотива» в неправомерном выходе игрока на поле РФС должен был установить: отбыл ли футболист дисквалификацию или должен был пропустить матч с «Химками».

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Я с самого начала сказал, что мы руководствовались дисциплинарным кодексом ФИФА. Там есть 62 статья, где прописано: игрок реализует дисквалификацию вне зависимости от того, сыграл ли он в действующем матче. КДК сделал вывод, что игрок реализовал дисквалификацию в матче с «Енисеем». В этой связи КДК отклонил протест «Химок».

Порядок апелляции следующий: «Химки» должны запросить полный текст решения. Мы в течение недели его готовим. Позже они будут определяться: подадут или нет, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.

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