Иркутская компания снова подала заявление о банкротстве ЦСКА

Заявление поступило в суд 9 марта и к рассмотрению пока не принято. Это уже второе подобное обращение «Беты». Первое заявление о банкротстве ПФК ЦСКА, поданное в декабре, суд принять отказался. Он сослался на норму закона о банкротстве, по которой право обращаться в суд с заявлением о банкротстве должника у кредитора возникает не ранее чем через три месяца после возникновения требования.

По подсчетам суда, обязательство у ЦСКА перед «Бетой» возникло 2 декабря, с даты изготовления полного текста постановления апелляционного суда о взыскании с клуба более 348 миллионов рублей. При этом суд отметил, что исполнение постановления было приостановлено в январе вышестоящим судом до рассмотрения кассации клуба, назначенного на конец марта.

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Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре взыскал с ЦСКА более 348 миллионов рублей в пользу ООО «Бета», правопреемника ООО «Ф-Групп» (прежнее название — «ПСП-Фарман»), обанкротившегося генподрядчика строительства клубного стадиона. На основании этого судебного акта «Бета» требует банкротства ЦСКА.

Генеральный директор «Беты» Дмитрий Маслов в январе заявлял РИА Новости, что позиция арбитражного суда Москвы, отказавшегося принимать заявление о банкротстве, «беспрецедентна и противоречит нормам закона о банкротстве». По его словам, неосновательное обогащение возникло у клуба еще в 2018 году, когда произошло необоснованное начисление удержанной в одностороннем порядке неустойки. Комментариями клуба агентство не располагает.

Спор вытекает из договора подряда на строительство клубного стадиона с офисно-гостиничным комплексом стоимостью более 11 миллиардов рублей, который ПФК ЦСКА как застройщик заключил с «ПСП-Фарман» в 2013 году.