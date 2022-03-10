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21:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрока «Спартака» подозревают в участии в обороте крупной партии кокаина

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Полиция Нидерландов подозревает нападающего московского «Спартака» Куинси Промеса в участии в незаконном обороте кокаина и деятельности преступной организации, сообщает De Telegraaf.

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Источник: Спорт РИА Новости

Промес вместе с членами семьи якобы вложил деньги в крупную партию кокаина, которая была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене в апреле 2020 года. Оптовая стоимость наркотиков составляла 120 миллионов евро. Родственники Промеса находятся в заключении за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег, футболиста также хотят арестовать, этому препятствует лишь то, что нападающий находится в Москве.

Также спартаковца готовятся привлечь к уголовной ответственности за покушение на убийство своего двоюродного брата, которому в июле 2020 года Промес нанес ножевые ранения. В рамках расследования дела о наркотиках телефон Промеса находился на прослушке. В одном из разговоров, произошедшем вскоре после поножовщины, Промес признался в том, что хотел нанести кузену смертельные повреждения.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

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