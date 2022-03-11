Финансовые проблемы, закрытый аэропорт, новый вектор? Почему «Краснодар» потерял тренера и легионеров

Парадокс. Самый нестабильный, по мнению общественности, клуб последних лет — «Спартак» — сохраняет иностранного тренера и всех легионеров. Включая Жиго, который мог воспользоваться решением ФИФА о «каникулах» до 30 июня и раньше времени присоединиться к будущему клубу — «Марселю». При том что летом все равно уезжать, а красно-белые в сезоне претендуют только на Кубок.

Зато самый устойчивый «Краснодар» разом потерял и весь тренерский штаб, и обойму легионеров, выставив против «Урала» состав из девяти россиян, белоруса Мартыновича и игрока сборной Армении Сперцяна, родившегося в Ставрополе.

Первая реакция на сообщения из Краснодара была такой: это только начало, за ними последуют остальные. Тем более что чуть раньше уехал Гисдоль. Но шло время, а во всех 16 клубах РПЛ в сумме до сегодняшнего дня было еще только две потери легионеров из дальнего зарубежья — шведы Дагерстоль из «Химок» да Бьернстрем из «Арсенала».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Значит, в «Краснодаре» какая-то экстраординарная ситуация. В чем она заключается? Один информированный источник рассказал мне, что ситуация действительно не шла с одной стороны — легионерской. Куда важнее ответные действия владельца клуба Сергея Галицкого. Якобы когда возник вопрос, что делать дальше, президент предложил вариант с временной приостановкой контрактов. До лучших времен.

Мол, по бизнесмену весьма прилично ударили последние санкции — заморозка многих российских счетов в европейских банках.

Еще один важный фактор — закрытый аэропорт в Краснодаре. Если в других клубах (кроме «Ростова», откуда тоже потянулись легионеры) иностранцы знают, что в любой момент могут улететь, то у «быков» ситуация немного другая. Из-за чего давление со стороны родных гораздо выше.

Да и цепная реакция сработала. Начало специальной военной операции, закрытие аэропорта, решение уйти всего тренерского штаба, плюс Галицкий не стал прикладывать усилий, чтобы сохранить команду — все эти факторы и привели к тому, что у «Краснодара» теперь самая российская команда. Из настоящих легионеров остался только Крыховяк, да и тот пропустил последний матч.

Проверка подтвердила, что все обстояло примерно так, но тут важны акценты. Да, финансовая неопределенность присутствует, но в нынешних условиях это нормально. Да, уговоров легионеров остаться не было, но и с инициативой расстаться клуб на них не выходил. Иностранцам сказали: не можем прогнозировать, что будет дальше, решайте сами. Те под нажимом родных решили приостановить контракты. У Рамиреса и Классона, скажем, жены беременные, им нужно спокойствие, так что фактор отсутствия рейсов во всей истории стал ключевым. Плюс у шведа и так заканчивался контракт, который он не планировал продлевать. Такая же ситуация с Кабелла. Эти два футболиста на три месяца раньше срока покинули клуб.

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А все остальные, включая серьезно травмированного Кордобу, который и так бы не играл, вполне охотно вернутся в клуб летом, если ситуация стабилизируется, а аэропорт откроется.

При этом, по нашим данным, Крыховяк не был зачинщиком бунта, как об этом писали в Telegram-каналах. Напротив, когда остальные легионеры в раздевалке обсуждали ситуацию, поляк демонстративно ушел на тренировку. Матч с «Уралом» Гжегож пропустил из-за небольших проблем с коленом.

Что касается Даниэля Фарке, то главный тренер тяжело переживал расставание. За несколько месяцев он успел прикипеть к команде, однако все помощники и их семьи настаивали на отъезде, а оставаться без штаба немец не захотел. При этом после победы над «Уралом» прислал большое сообщение с поздравлениями футболистам и тренерскому штабу.