Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.03
Рейнджерс
Црвена Звезда
30
Футбол. Еврокубки
10.03
Брага
Монако
20
Футбол. Еврокубки
10.03
Аталанта
Байер
32
Футбол. Еврокубки
10.03
Барселона
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
10.03
Марсель
Базель
21
Футбол. Еврокубки
10.03
Лестер
Ренн
20
Футбол. Еврокубки
10.03
ПСВ
Копенгаген
44
Футбол. Еврокубки
10.03
Буде-Глимт
АЗ
21
Футбол. Зарубежный
10.03
Лидс
Астон Вилла
03
Футбол. Зарубежный
10.03
Вулверхэмптон
Уотфорд
40
Футбол. Зарубежный
10.03
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
10.03
Норвич
Челси
13
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финансовые проблемы, закрытый аэропорт, новый вектор? Почему «Краснодар» потерял тренера и легионеров

Константин Алексеев рассказал о ситуации в «Краснодаре».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«Краснодар» обыграл «Урал» и поднялся на пятое место в таблице РПЛ

Парадокс. Самый нестабильный, по мнению общественности, клуб последних лет — «Спартак» — сохраняет иностранного тренера и всех легионеров. Включая Жиго, который мог воспользоваться решением ФИФА о «каникулах» до 30 июня и раньше времени присоединиться к будущему клубу — «Марселю». При том что летом все равно уезжать, а красно-белые в сезоне претендуют только на Кубок.

Зато самый устойчивый «Краснодар» разом потерял и весь тренерский штаб, и обойму легионеров, выставив против «Урала» состав из девяти россиян, белоруса Мартыновича и игрока сборной Армении Сперцяна, родившегося в Ставрополе.

Первая реакция на сообщения из Краснодара была такой: это только начало, за ними последуют остальные. Тем более что чуть раньше уехал Гисдоль. Но шло время, а во всех 16 клубах РПЛ в сумме до сегодняшнего дня было еще только две потери легионеров из дальнего зарубежья — шведы Дагерстоль из «Химок» да Бьернстрем из «Арсенала».

Во время загрузки произошла ошибка.

Значит, в «Краснодаре» какая-то экстраординарная ситуация. В чем она заключается? Один информированный источник рассказал мне, что ситуация действительно не шла с одной стороны — легионерской. Куда важнее ответные действия владельца клуба Сергея Галицкого. Якобы когда возник вопрос, что делать дальше, президент предложил вариант с временной приостановкой контрактов. До лучших времен.

Читайте также
Мечта Галицкого стала ближе? Каким будет состав «Краснодара» без легионеров

Мол, по бизнесмену весьма прилично ударили последние санкции — заморозка многих российских счетов в европейских банках.

Еще один важный фактор — закрытый аэропорт в Краснодаре. Если в других клубах (кроме «Ростова», откуда тоже потянулись легионеры) иностранцы знают, что в любой момент могут улететь, то у «быков» ситуация немного другая. Из-за чего давление со стороны родных гораздо выше.

Да и цепная реакция сработала. Начало специальной военной операции, закрытие аэропорта, решение уйти всего тренерского штаба, плюс Галицкий не стал прикладывать усилий, чтобы сохранить команду — все эти факторы и привели к тому, что у «Краснодара» теперь самая российская команда. Из настоящих легионеров остался только Крыховяк, да и тот пропустил последний матч.

Проверка подтвердила, что все обстояло примерно так, но тут важны акценты. Да, финансовая неопределенность присутствует, но в нынешних условиях это нормально. Да, уговоров легионеров остаться не было, но и с инициативой расстаться клуб на них не выходил. Иностранцам сказали: не можем прогнозировать, что будет дальше, решайте сами. Те под нажимом родных решили приостановить контракты. У Рамиреса и Классона, скажем, жены беременные, им нужно спокойствие, так что фактор отсутствия рейсов во всей истории стал ключевым. Плюс у шведа и так заканчивался контракт, который он не планировал продлевать. Такая же ситуация с Кабелла. Эти два футболиста на три месяца раньше срока покинули клуб.

Читайте также
«Краснодар» расторг контракт с Реми Кабелла

А все остальные, включая серьезно травмированного Кордобу, который и так бы не играл, вполне охотно вернутся в клуб летом, если ситуация стабилизируется, а аэропорт откроется.

При этом, по нашим данным, Крыховяк не был зачинщиком бунта, как об этом писали в Telegram-каналах. Напротив, когда остальные легионеры в раздевалке обсуждали ситуацию, поляк демонстративно ушел на тренировку. Матч с «Уралом» Гжегож пропустил из-за небольших проблем с коленом.

Что касается Даниэля Фарке, то главный тренер тяжело переживал расставание. За несколько месяцев он успел прикипеть к команде, однако все помощники и их семьи настаивали на отъезде, а оставаться без штаба немец не захотел. При этом после победы над «Уралом» прислал большое сообщение с поздравлениями футболистам и тренерскому штабу.

«Быки» сейчас стараются во всем искать позитив. Уехали легионеры, зато больше шансов сможет получать собственная молодежь. Она закалится в РПЛ за оставшиеся туры, так что летом клуб не планирует никого покупать на место ушедших. Мечта Галицкого об 11 воспитанниках становится ближе.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь