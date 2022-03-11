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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Лоськов будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» в матче с ЦСКА

Дмитрий Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

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ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Исполняющим обязанности главного тренера “Локомотива” в матче с ЦСКА 12 марта будет Дмитрий Лоськов. Тренер отсутствовал на последнем матче “Локомотива” с “Химками” по причине болезни.

Мы подчёркиваем, что подготовкой команды к матчам, включая предстоящую игру с ЦСКА, занимается Марвин Комппер», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА состоится 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на поле стадиона «РЖД Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

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