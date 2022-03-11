Лоськов будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» в матче с ЦСКА

«Исполняющим обязанности главного тренера “Локомотива” в матче с ЦСКА 12 марта будет Дмитрий Лоськов. Тренер отсутствовал на последнем матче “Локомотива” с “Химками” по причине болезни.



Мы подчёркиваем, что подготовкой команды к матчам, включая предстоящую игру с ЦСКА, занимается Марвин Комппер», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».