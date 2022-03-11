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15:40 (мск), источник: Sports.Ru

Клубы РПЛ не договорились о расширении лиги до 18 команд. Вопрос отложен

Клубы РПЛ не договорились о расширении лиги.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На рабочем совещании клубов РПЛ не было принято окончательное решение об увеличении числа команд в лиге с 16 до 18, пишет РБК, ссылаясь на два источника в клубах, не связанных между собой.

«Клубы разделились во мнении. Решения нет», — сказал один из источников.

Таким образом, вопрос о расширении лиги отложен. Чтобы оно вступило в силу, его должен одобрить исполком РФС. Заседание комитета состоится 23 марта.

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