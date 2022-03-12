«Локомотив» — ЦСКА: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Календарь чемпионата России балует нас дерби в каждом туре. На этот раз пришла очередь ЦСКА и «Локомотива». Не так давно их очные встречи обычно были битвами за чемпионский титул, а когда-то это даже был официальный золотой матч, но времена изменились. Сегодня тверже на ногах стоят армейцы. Под руководством Алексея Березуцкого команда медленно прогрессирует и на этом отрезке чемпионата борется с земляками из «Динамо» за вторую строчку в таблице. Три победы в трех матчах после зимней паузы над «Спартаком», «Сочи» в Кубке и «Нижним Новгородом» показали, что ЦСКА провел успешную трансферную кампанию: новички, особенно турок Языджи и колумбиец Карраскаль, всего за пару игр влились в состав красно-синих так, как будто играли за них с начала сезона.

У «Локомотива» все примерно наоборот. Эпоха Цорна, Рангника и немецкого штаба начиналась с заявлений о неизбежных успехах по всем фронтам, но жизнь распорядилась иначе. Планы пошли прахом, Рангник сбежал в «Манчестер Юнайтед», зимой так же внезапно клуб покинул его сменщик Гиздоль, и сейчас даже не вполне понятно, кто именно тренирует «железнодорожников»: легенды клуба Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин? Или все-таки очередной, на этот раз уже совершенно неизвестный иностранец Марвин Комппер? «Локо» сумбурно вернулся в сезон: получил сенсационный разгром от «Енисея» в Кубке и с трудом выиграл матч у последней команды РПЛ «Химки», еще и едва не вляпавшись в техническое поражение. КДК оправдал красно-зеленых по делу новичка Кухты: выяснилось, что не мог играть он именно в Кубке, где счет оказался даже хуже «технических» 0:3, но «Локо» повезло — вопрос с карточками из чемпионата Чехии явно прозевали. Зато тот же Ян Кухта, призванный компенсировать уход Смолова и Лисаковича, на поле показал себя с лучшей стороны, как и Керк с Изидором, которые тоже забили по мячу.

На что ставить

Армейцы выглядят явными фаворитами, хотя статистика последних очных встреч с «Локо» у них ужасающая — пять поражений подряд, значит, время ее исправить. За последнее время ЦСКА прибавил, а «Локомотив» сдал, опустившись на 6-е место. С точки зрения ставок важно, что ЦСКА — лучшая команда лиги по пропущенным мячам: всего 16 в 20 матчах. У «Локомотива» еще и проблемы с составом: не успел вернуться в строй к матчу опытный вратарь и лидер команды Гильерме, его, видимо, снова подменит Даниил Худяков, травмированы Магкеев и Антон Миранчук, а Баринов и Живоглядов вынуждены были играть не на своих позициях. Картина для «Локо» складывается безрадостная. Имеет смысл поставить на сайте Olimpbet на победу ЦСКА с тоталом меньше 3, дерби редко выходят результативными, за 3.15.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.