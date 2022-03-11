«Интернасьонал» арендовал у «Краснодара» Вандерсона

Соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до декабря 2022 года с правом выкупа.

Ранее «Краснодар» приостановил действие контрактов Вандерсона и еще семи иностранных футболистов. Команду уже покинули Реми Кабелла и Виктор Классон. Игроки Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо и Джон Кордоба тренируются самостоятельно, при этом их соглашения с клубом действительны. Кроме того, СМИ сообщали, что польский полузащитник Гжегож Крыховяк предпринимает попытки разорвать контракт с «Краснодаром».