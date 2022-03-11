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21:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интернасьонал» арендовал у «Краснодара» Вандерсона

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бразильский «Интернасьонал» арендовал нападающего Вандерсона у российского футбольного клуба «Краснодара», сообщается на официальном сайте «быков».

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до декабря 2022 года с правом выкупа.

Ранее «Краснодар» приостановил действие контрактов Вандерсона и еще семи иностранных футболистов. Команду уже покинули Реми Кабелла и Виктор Классон. Игроки Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо и Джон Кордоба тренируются самостоятельно, при этом их соглашения с клубом действительны. Кроме того, СМИ сообщали, что польский полузащитник Гжегож Крыховяк предпринимает попытки разорвать контракт с «Краснодаром».

Вандерсон играл в составе «быков» с 2017 года. Всего в чемпионате России он провел 98 матчей, в которых забил 15 голов.

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