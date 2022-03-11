«Интернасьонал» арендовал у «Краснодара» Вандерсона
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бразильский «Интернасьонал» арендовал нападающего Вандерсона у российского футбольного клуба «Краснодара», сообщается на официальном сайте «быков».
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бразильский «Интернасьонал» арендовал нападающего Вандерсона у российского футбольного клуба «Краснодара», сообщается на официальном сайте «быков».
Соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до декабря 2022 года с правом выкупа.
Ранее «Краснодар» приостановил действие контрактов Вандерсона и еще семи иностранных футболистов. Команду уже покинули Реми Кабелла и Виктор Классон. Игроки Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо и Джон Кордоба тренируются самостоятельно, при этом их соглашения с клубом действительны. Кроме того, СМИ сообщали, что польский полузащитник Гжегож Крыховяк предпринимает попытки разорвать контракт с «Краснодаром».
Вандерсон играл в составе «быков» с 2017 года. Всего в чемпионате России он провел 98 матчей, в которых забил 15 голов.