Промес заблистал и дал надежду на ренессанс в «Спартаке». Но что в его игре ещё смущает?

Возвращение Промеса в «Спартак», свершившееся год с лишним назад, вызывало вопросы на протяжении почти всего его нового отрезка в клубе. Пусть даже Квинси и забивал (а иногда — действительно важные голы, как, например, в ворота «Наполи»), но его игра была далека от пиковых образцов. На контрасте становилось чрезвычайно грустно, а осенью наблюдался период, когда Промеса вообще не должно было быть в стартовом составе, слишком уж скверным выглядело его состояние.

Сейчас, весной, у болельщиков появилась надежда если не на полноценное воскрешение прежнего Промеса, то, по крайней мере, на возвращение лидера, способного решать судьбы матчей. «Спартак» выиграл два матча из трёх, а голландский вингер всякий раз выделялся с положительной стороны.

Чем Промес был хорош?

При Ваноли у Квинси есть две роли на поле: либо один из пары форвардов в 3−5−2, либо левый нападающий при 3−4−3. Даже при первом сценарии, как в дерби с ЦСКА, Промес часто сваливается к левой стороне поля. Там он лучше понимает и чувствует пространство, ему в любом случае комфортнее работать хотя бы развёрнутым вполоборота к чужим воротам, чем спиной. Хотя количество встреч с мячом в центре и в штрафной при 3−5−2 у Промеса, само собой, выше.

Матчи (минуты) 3 (268) Голы+передачи 3+1 Удары/90 (точные) 3,69 (45,45%) Ожидаемые голы xG/90 0,44 Касания в штрафной/90 3,36 Единобртсова/90 (успешные) 15,45 (35,96%) Обводки/90 (успешные) 3,69 (45,45%) Ведение с продвижением мяча/90 3,02 Передачи/90 (точные) 50,04 (83,89%) Передачи в штрафную/90 (точные) 5,37 (56,25%) Передачи под удар/90 1,34 Ожидаемые передачи хА/90

0,16 Фолы на игроке 0,34

По итогам трёх матчей можно осторожно констатировать, что Промес находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии, он мобилен и подвижен, чувствует уверенность, ведёт себя на поле как игровой лидер. А если брать сугубо спортивные достижения, то стоит выделить:

высокую вовлечённость в игру. Каждый матч Промес набирает большое количество действий, он часто встречается с мячом. В среднем по 50 передач за 90 минут для атакующего футболиста — это очень крутое достижение. Достигается оно в том числе за счёт того, что многие атаки идут через его зону;

постоянные ключевые действия. С «Динамо» в последнем туре был не только потрясающий гол из-за штрафной, вернувший болельщиков куда-то в 2017-й, но ещё и классный пас из центра в ситуации с первым мячом Николсона. Без этой передачи на Бакаева не было бы «взрыва» эпизода и опасного момента. С «Кубанью» в Кубке были «2+1». И даже в дерби с ЦСКА Промес при доле везения мог набрать результативные баллы: сам попал в перекладину, а Зобнин во втором тайме после его сброса в касание не реализовал выход на ворота в упор;

соответственно, высокую конкретику. 0,60 xG+xA за каждые 90 минут — не космический, но хороший показатель, пока превышающий осенние достижения голландца (правда, там они были размазаны на дистанции);

общую надёжность и собранность. Промес чётко понимает свои сильные стороны на сегодня, поэтому не передерживает мяч, не делает лишнего, ищет партнёров и быстро отыгрывается. Общая точность передач почти 84%, количество потерь скромное.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Caxar_noFtQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Caxar_noFtQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Caxar_noFtQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А что в игре Промеса всё ещё настораживает?

Смущает ровно то же, что и прежде: Промес окончательно перестал быть ярким дриблёром, способным поглощать пространство на скорости, накручивать соперников один в один и входить за счёт этого в штрафную. Даже потрясающий гол в матче с «Динамо» был забит фактически без обводки, Квинси просто ушёл к центру, не встретив давления, и очень удачно попал.

В ситуациях, когда Промес принимает мяч спиной к чужим воротам, он чаще всего отыгрывается с минимумом касаний, поскольку боится допустить потерю. Когда ему доводят мяч в ширину — опять же ищет забегающего Айртона или другого партнёра, сам на индивидуальных смещениях почти не работает. Поэтому и общие цифры в дриблинге у Квинси скромные — в пиковые периоды он набирал по 7−8 за 90 минут, сейчас лишь 3−4 по версии Wyscout. А InStat вообще насчитал у Промеса за весну только две попытки обводки в опасных зонах, обе — в матче с «Кубанью».

Критический ли это недостаток? Да нет, конечно же. Необязательно быть условным Карраскалем, можно приносить пользу команде на фланге и за счёт других качеств: работоспособности, агрессии, высокого игрового интеллекта, ассистентских функций, умения найти возможность для удара и исполнить ключевые действия. Промес продолжает меняться и адаптироваться к новым реалиям. Весна показывает, что у него это получается — и он всё ещё остаётся очень важным футболистом для клуба. Пусть и сильно изменившимся по сравнению с прежними этапами.