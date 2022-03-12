Промес заблистал и дал надежду на ренессанс в «Спартаке». Но что в его игре ещё смущает?
В первых весенних матчах Квинси — стабильно один из лучших в команде. Сможет ли он полноценно вернуть прежний уровень?
В первых весенних матчах Квинси — стабильно один из лучших в команде. Сможет ли он полноценно вернуть прежний уровень?
Возвращение Промеса в «Спартак», свершившееся год с лишним назад, вызывало вопросы на протяжении почти всего его нового отрезка в клубе. Пусть даже Квинси и забивал (а иногда — действительно важные голы, как, например, в ворота «Наполи»), но его игра была далека от пиковых образцов. На контрасте становилось чрезвычайно грустно, а осенью наблюдался период, когда Промеса вообще не должно было быть в стартовом составе, слишком уж скверным выглядело его состояние.
Сейчас, весной, у болельщиков появилась надежда если не на полноценное воскрешение прежнего Промеса, то, по крайней мере, на возвращение лидера, способного решать судьбы матчей. «Спартак» выиграл два матча из трёх, а голландский вингер всякий раз выделялся с положительной стороны.
При Ваноли у Квинси есть две роли на поле: либо один из пары форвардов в 3−5−2, либо левый нападающий при 3−4−3. Даже при первом сценарии, как в дерби с ЦСКА, Промес часто сваливается к левой стороне поля. Там он лучше понимает и чувствует пространство, ему в любом случае комфортнее работать хотя бы развёрнутым вполоборота к чужим воротам, чем спиной. Хотя количество встреч с мячом в центре и в штрафной при 3−5−2 у Промеса, само собой, выше.
|Матчи (минуты)
|3 (268)
|Голы+передачи
|3+1
|Удары/90 (точные)
|3,69 (45,45%)
|Ожидаемые голы xG/90
|0,44
|Касания в штрафной/90
|3,36
|Единобртсова/90 (успешные)
|15,45 (35,96%)
|Обводки/90 (успешные)
|3,69 (45,45%)
|Ведение с продвижением мяча/90
|3,02
|Передачи/90 (точные)
|50,04 (83,89%)
|Передачи в штрафную/90 (точные)
|5,37 (56,25%)
|Передачи под удар/90
|1,34
|Ожидаемые передачи хА/90
|0,16
|Фолы на игроке
|0,34
По итогам трёх матчей можно осторожно констатировать, что Промес находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии, он мобилен и подвижен, чувствует уверенность, ведёт себя на поле как игровой лидер. А если брать сугубо спортивные достижения, то стоит выделить:
Смущает ровно то же, что и прежде: Промес окончательно перестал быть ярким дриблёром, способным поглощать пространство на скорости, накручивать соперников один в один и входить за счёт этого в штрафную. Даже потрясающий гол в матче с «Динамо» был забит фактически без обводки, Квинси просто ушёл к центру, не встретив давления, и очень удачно попал.
В ситуациях, когда Промес принимает мяч спиной к чужим воротам, он чаще всего отыгрывается с минимумом касаний, поскольку боится допустить потерю. Когда ему доводят мяч в ширину — опять же ищет забегающего Айртона или другого партнёра, сам на индивидуальных смещениях почти не работает. Поэтому и общие цифры в дриблинге у Квинси скромные — в пиковые периоды он набирал по 7−8 за 90 минут, сейчас лишь 3−4 по версии Wyscout. А InStat вообще насчитал у Промеса за весну только две попытки обводки в опасных зонах, обе — в матче с «Кубанью».
Критический ли это недостаток? Да нет, конечно же. Необязательно быть условным Карраскалем, можно приносить пользу команде на фланге и за счёт других качеств: работоспособности, агрессии, высокого игрового интеллекта, ассистентских функций, умения найти возможность для удара и исполнить ключевые действия. Промес продолжает меняться и адаптироваться к новым реалиям. Весна показывает, что у него это получается — и он всё ещё остаётся очень важным футболистом для клуба. Пусть и сильно изменившимся по сравнению с прежними этапами.
Михаил Гончаров