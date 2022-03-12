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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Промес заблистал и дал надежду на ренессанс в «Спартаке». Но что в его игре ещё смущает?

В первых весенних матчах Квинси — стабильно один из лучших в команде. Сможет ли он полноценно вернуть прежний уровень?

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Возвращение Промеса в «Спартак», свершившееся год с лишним назад, вызывало вопросы на протяжении почти всего его нового отрезка в клубе. Пусть даже Квинси и забивал (а иногда — действительно важные голы, как, например, в ворота «Наполи»), но его игра была далека от пиковых образцов. На контрасте становилось чрезвычайно грустно, а осенью наблюдался период, когда Промеса вообще не должно было быть в стартовом составе, слишком уж скверным выглядело его состояние.

Сейчас, весной, у болельщиков появилась надежда если не на полноценное воскрешение прежнего Промеса, то, по крайней мере, на возвращение лидера, способного решать судьбы матчей. «Спартак» выиграл два матча из трёх, а голландский вингер всякий раз выделялся с положительной стороны.

Чем Промес был хорош?

При Ваноли у Квинси есть две роли на поле: либо один из пары форвардов в 3−5−2, либо левый нападающий при 3−4−3. Даже при первом сценарии, как в дерби с ЦСКА, Промес часто сваливается к левой стороне поля. Там он лучше понимает и чувствует пространство, ему в любом случае комфортнее работать хотя бы развёрнутым вполоборота к чужим воротам, чем спиной. Хотя количество встреч с мячом в центре и в штрафной при 3−5−2 у Промеса, само собой, выше.

Матчи (минуты)3 (268)
Голы+передачи3+1
Удары/90 (точные)3,69 (45,45%)
Ожидаемые голы xG/900,44
Касания в штрафной/903,36
Единобртсова/90 (успешные)15,45 (35,96%)
Обводки/90 (успешные)3,69 (45,45%)
Ведение с продвижением мяча/903,02
Передачи/90 (точные)50,04 (83,89%)
Передачи в штрафную/90 (точные)5,37 (56,25%)
Передачи под удар/901,34
Ожидаемые передачи хА/90
0,16
Фолы на игроке0,34

По итогам трёх матчей можно осторожно констатировать, что Промес находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии, он мобилен и подвижен, чувствует уверенность, ведёт себя на поле как игровой лидер. А если брать сугубо спортивные достижения, то стоит выделить:

  • высокую вовлечённость в игру. Каждый матч Промес набирает большое количество действий, он часто встречается с мячом. В среднем по 50 передач за 90 минут для атакующего футболиста — это очень крутое достижение. Достигается оно в том числе за счёт того, что многие атаки идут через его зону;
  • постоянные ключевые действия. С «Динамо» в последнем туре был не только потрясающий гол из-за штрафной, вернувший болельщиков куда-то в 2017-й, но ещё и классный пас из центра в ситуации с первым мячом Николсона. Без этой передачи на Бакаева не было бы «взрыва» эпизода и опасного момента. С «Кубанью» в Кубке были «2+1». И даже в дерби с ЦСКА Промес при доле везения мог набрать результативные баллы: сам попал в перекладину, а Зобнин во втором тайме после его сброса в касание не реализовал выход на ворота в упор;
  • соответственно, высокую конкретику. 0,60 xG+xA за каждые 90 минут — не космический, но хороший показатель, пока превышающий осенние достижения голландца (правда, там они были размазаны на дистанции);
  • общую надёжность и собранность. Промес чётко понимает свои сильные стороны на сегодня, поэтому не передерживает мяч, не делает лишнего, ищет партнёров и быстро отыгрывается. Общая точность передач почти 84%, количество потерь скромное.

Во время загрузки произошла ошибка.

А что в игре Промеса всё ещё настораживает?

Смущает ровно то же, что и прежде: Промес окончательно перестал быть ярким дриблёром, способным поглощать пространство на скорости, накручивать соперников один в один и входить за счёт этого в штрафную. Даже потрясающий гол в матче с «Динамо» был забит фактически без обводки, Квинси просто ушёл к центру, не встретив давления, и очень удачно попал.

В ситуациях, когда Промес принимает мяч спиной к чужим воротам, он чаще всего отыгрывается с минимумом касаний, поскольку боится допустить потерю. Когда ему доводят мяч в ширину — опять же ищет забегающего Айртона или другого партнёра, сам на индивидуальных смещениях почти не работает. Поэтому и общие цифры в дриблинге у Квинси скромные — в пиковые периоды он набирал по 7−8 за 90 минут, сейчас лишь 3−4 по версии Wyscout. А InStat вообще насчитал у Промеса за весну только две попытки обводки в опасных зонах, обе — в матче с «Кубанью».

Критический ли это недостаток? Да нет, конечно же. Необязательно быть условным Карраскалем, можно приносить пользу команде на фланге и за счёт других качеств: работоспособности, агрессии, высокого игрового интеллекта, ассистентских функций, умения найти возможность для удара и исполнить ключевые действия. Промес продолжает меняться и адаптироваться к новым реалиям. Весна показывает, что у него это получается — и он всё ещё остаётся очень важным футболистом для клуба. Пусть и сильно изменившимся по сравнению с прежними этапами.

Михаил Гончаров

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