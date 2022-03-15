Бунт футболистов «Спартака» из-за денег: им не заплатили за турнир, они отказывались возвращаться в СССР
Поездка в Южную Корею закончилась скандалом.
Поездка в Южную Корею закончилась скандалом.
В последнем в истории чемпионате СССР (1991) «Спартак» Олега Романцева занял второе место. Клуб набрал 41 очко и отстал от победителя ЦСКА всего на два балла.
По окончании сезона «Спартак» по обыкновению отправился на коммерческий турнир — чтобы поддержать форму и немного заработать. Однако место для этого выбрали непривычное — вместо Германии, где спартаковцы обычно гоняли в мини-футбол, отправились в экзотическую Южную Корею.
Там за первые пять дней декабря команда Романцева провела три встречи с олимпийской сборной Кореи. Матчи прошли несодержательно и закончились скучными счетами (0:1, 1:0, 1:1), поэтому вряд ли кто-то из игроков запомнил хотя бы пару эпизодов из тех игр. Тем не менее то, что случилось дальше, наверняка осталось в памяти команды.
Перед возвращением в Москву клуб неожиданно отказался платить игроками деньги за участие в турнире. И тогда они взбунтовались.
«Спонсоры пообещали двадцать тысяч долларов, из которых игрокам по контракту причиталась половина. Узнав от администратора, что все деньги заберет клуб, мы взбунтовались: “Тогда не поедем в аэропорт”. Старостин: “Вы чего, ребята? Мне Попову надо квартиру покупать”. — “А мы при чем?” Романцев — нам: “Отстаивайте свои права. Я вас за это не накажу”, — рассказывал защитник “Спартака” Андрей Мох в интервью журналисту Денису Романцову.
Поначалу руководство клуба пыталось упираться. Однако, когда стало ясно, что игроки настроены решительно, все же уступило. И вскоре «Спартак» вернулся в Москву.
«После этого Старостин, скрепя сердце, отдал. По пятьсот долларов каждому — большие деньги по тем временам», — вспоминал Мох.
Забавно, но Николай Старостин оказался замешан еще в одной интересной истории с той поездки. В Корее перед игрой «Спартака» 89-летний президент клуба, занимавшийся спортом до конца жизни, сделал рывок на максимальной скорости и шокировал корейцев.
«У Николая Петровича была манера гулять вокруг поля перед игрой. Он сначала мерил длину, ширину, а потом просто прогуливался. И тут я вижу, что Николай Петрович, почтенный президент знаменитого клуба, высоко поднимая ноги, рвет двести метров по бровке. И не просто бежит, а еще и в поворот на скорости входит, угол режет. Корейцы просто в шоке были от этой сцены, у них всех глаза от изумления круглые стали. Такого от девяностолетнего человека в галстуке они никак ожидать не могли», — вспоминал администратор «Спартака» Александр Хаджи.