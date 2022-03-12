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15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» — «Динамо»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Динамо» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 21, 12.03.2022, 16:30

Арсенал Т1Динамо1

Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Гулиев, К. Кангва, Костадинов, Э. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Сокол, Суханов, Кулешин, Хабибов, Кайнов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.

Запасные: Лещук, Плиев, Сазонов, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Сулаквелидзе, Тюкавин, Н’Жье, Гладышев.

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