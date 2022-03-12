В изоляции есть шанс изменить отношение к футболу. Нужны дешёвые билеты, пиво и культура

Мы уже видим общее очертание будущего: российские клубы в краткосрочной перспективе пролетают мимо еврокубков, сборная не играет официальные матчи, а легионеры постепенно уезжают в места, где ещё доступна европейская валюта. Страну уже лишили финала Лиги чемпионов, матчей «Спартака» в Лиге Европы, так что теперь мы в официальной изоляции. Это важно принять (даже если процесс временный) и агрессивно внедрять методы, чтобы использовать ситуацию в плюс.

Для чего проводят РПЛ?

Конечно, можно на всё забить. И оставить как есть. Сейчас футбол точно не первая тема повестки. Ведь мало кто даже из боссов Лиги ответит на вопрос: для чего вообще сейчас проводится РПЛ?

В развитых странах играют для болельщиков. У нас — отдельная история. Задержания, странные ковид-ограничения, переносы матчей — в России только пару клубов действительно относятся к зрителям как к клиентам. И считают, что они им обязаны, а не наоборот. На некоторые стадионы в принципе не очень хочется ходить. Например, если ты живёшь в условной Уфе. Дело не в безопасности, просто летом там мрачно, а зимой — холодно, зрелище на поле — так себе, да ещё и вечные досмотры (а скоро будет и Fan ID). Так что смотреть на такое нет желания ни по ТВ, ни вживую.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWlHGVINEw3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWlHGVINEw3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWlHGVINEw3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ощущение, что РПЛ раньше проводили ради двух вещей. Первая — Олимпийские игры, куда мы так и не попали. В головах первых лиц государства футбол — это исключительно международные турниры, где надо достойно представлять страну. Но на Олимпиаду отобраться почти невозможно. Теперь же с баном всех федераций эта задача автоматически снимается. Вторую цель декларировали люди более скромного уровня — руководители топ-клубов и некоторые топ-менеджеры РФС: необходим результат на клубном уровне — хотя бы евровесна. Два образа задач постоянно находились в противоречии: а главным субъектом был лимит. Первые считали, что только отсутствие легионеров даст результаты сборной, вторые точно понимали: присутствие иностранцев выведет «Зенит» или кого-то ещё в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь нет ничего. Ни Олимпиад, ни еврокубков. Начинаем сначала.

Какие вопросы надо решить?

На этом фоне удивляет пассивность руководства. Ни РФС, ни РПЛ не сделали ни одного заявления относительно будущего. То есть страна пытается понять, как будут жить айтишники, как повысятся цены на продукты, на эти темы есть какие-то заявления. Но никто не знает, что будет с футболом. А ведь сейчас лучшее время, чтобы закрыть все бюрократические вопросы и сделать футбол максимально привлекательным зрелищем (или простой отдушиной) для людей.

Вопросы, которые необходимо решить

1. Что с лимитом?

Ещё пару недель назад Минспорта готовило документ о 13 легионерах в заявке и 8 на поле. Сейчас вопрос отложен. Клубы даже на внутренних совещаниях его обходят. Однако в связи с отъездом легионеров из «Краснодара» и «Ростова» без чётких условий возвращения появляется вопрос — а есть ли смысл держать хоть какие-то ограничения?

2. Что с Fan ID?

Ещё одна тема, которая схлопнулась после бури обсуждений. Очевидно одно — вводить ограничения в период, когда люди и без того не особо думают о футболе — очень странно. Куда логичнее сделать всё, чтобы по максимуму отодвинуть привлечение болельщиков к этому закону. Ведь даже по предварительным подсчётам руководства топы потеряют около 50% аудитории из-за резкого внедрения «паспортов».

3. Будет ли снижение цен на билеты?

Ещё не придумана более действенная мера для привлечения болельщиков на футбол. Во многих регионах Роспотребнадзор снял или снимает все коронавирусные ограничения, так что это отражается и на спортивных соревнованиях. Значит, совсем скоро все стадионы будут готовы обеспечить стопроцентную заполняемость. А это отличный повод для бесконечных акций и скидок, чтобы привлекать болельщиков на трибуны.

4. Вернётся ли пиво?

Ещё один стимул для прихода на стадион. Сейчас доступно только безалкогольное, но и то не всем. А сам закон уже несколько лет отправляют на бесконечные доработки. Но сейчас в этом вопросе нужна консолидированная позиция: пиво — это деньги, которых у богатых клубов точно стало меньше из-за отсутствия европейских траншей. И их надо где-то добирать. Реклама пива и продажа на стадионе тоже не нанесёт глобального вреда по здоровью нации. А вот клубам позволит неплохо заработать.

5. Появятся ли частные инвесторы?

Все мы знаем, что их мало. И футбол они рассматривают в последнюю очередь как возможность заработка. Однако и госкомпании с каждым годом сокращают интерес к финансированию непрофильных активов. РЖД недавно вообще заявил о тотальной экономии. И пока неизвестно, коснётся ли это «Локомотива».

Во всем мире искали разные способы сделать из футбола бизнес. Понятно, что самим инвесторам нужна мотивация для вкладывания денег. А это уже работа РФС и государства. Теперь акцент, видимо, на внутреннее развитие бизнеса. И футбол обязан становиться частью этого процесса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaxbkEYMfF6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaxbkEYMfF6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaxbkEYMfF6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока клубы концентрируются на другом и голосуют за мораторий на вылет (сразу выключаем спортивный принцип). Ещё важная тема — расширение (увеличиваем шанс на очередных банкротов и понижение качества футбола в Лиге). Это, конечно, интересно, но ощущение — ни один из этих пунктов не изменит отношение к футболу в стране. А сейчас у боссов прекрасное время повлиять на это. Не получится — никто не осудит. Но хотя бы попробуйте.