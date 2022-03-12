Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монпелье
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Эльче
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Факел
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Бернли
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вольфсбург
32
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Бавария
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Эмполи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Волгарь
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Кальяри
20
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Динамо
14
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Олимп-Долгопрудный
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Оренбург
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Эспаньол
11
Футбол. Первый дивизион
15:30
Нефтехимик
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон
Ливерпуль
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Текстильщик
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Балтика
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Металлург Лп
21
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
КАМАЗ
10
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Шамар Николсон: сейчас в Москве светит фейковое солнце

Форвард «Спартака» Шамар Николсон рассказал о впечатлениях от России. Ямайский форвард до переезда в Россию выступал в Бельгии.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 21, 13.03.2022, 19:00

Спартак-Краснодар-

«Как планирую праздновать день рождения 16 марта? Через три дня после этой даты у нас важная гостевая игра, так что вряд ли уместно устраивать что-то масштабное. Максимум соберёмся поужинать в ресторанчике.

Что успел увидеть в Москве? Я был на Красной площади, ещё пару раз выбирался в центр города. Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Так что стараюсь мыслить позитивно. Даже несмотря на то что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!» — приводит слова Николсона пресс-служба «Спартака».

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь