«Динамо» разгромило тульский «Арсенал» в матче 21-го тура РПЛ

Гости одержали победу — 4:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился нападающий «Динамо» Фёдор Смолов.

На 30-й минуте полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва забил ответный мяч, ему ассистировал Джордже Деспотович.

На 46-й минуте полузащитник гостей Арсен Захарян вывел московскую команду вперёд.

На 76-й минуте хавбек «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в ворота «Арсенала».

В добавленное ко второму тайму время результативный удар нанёс нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, голевой пас отдал Себастьян Шиманьски.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).