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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» разгромило тульский «Арсенал» в матче 21-го тура РПЛ

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Арсенал» в Туле в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» принимал московское «Динамо».

Арсенал Т
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Источник: РИА "Новости"

Гости одержали победу — 4:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился нападающий «Динамо» Фёдор Смолов.

На 30-й минуте полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва забил ответный мяч, ему ассистировал Джордже Деспотович.

На 46-й минуте полузащитник гостей Арсен Захарян вывел московскую команду вперёд.

На 76-й минуте хавбек «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в ворота «Арсенала».

В добавленное ко второму тайму время результативный удар нанёс нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, голевой пас отдал Себастьян Шиманьски.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

Московское «Динамо» набрало 42 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

Арсенал Т
1:4
Первый тайм: 1:1
Динамо
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