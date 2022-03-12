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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Фернандеса в добавленное время

Сегодня, 12 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимал ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Армейцы одержали победу — 2:1.

На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.

На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор.

В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогали ему ассистенты Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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