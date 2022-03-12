ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Фернандеса в добавленное время

В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогали ему ассистенты Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).