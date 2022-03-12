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21:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Грустная шутка». Бабаев о задаче попасть в еврокубки на следующий сезон

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть сезона.

ЦСКА
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Если говорить о задачах, то какая главная сейчас?

— Задача побеждать в каждом следующем матче, стараться. А так таблицу уже посмотрели.

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— А задача попасть в еврокубки?

— Грустная шутка, но естественно изначально ставим задачу о попадании в зону еврокубков. Мы не снимаем эту задачу.

— Вы не верите в улучшение ситуации?

— Верить надо всегда, но как мы видим, пока не очень воспринимаются наши доводы, но в любом случае будем отстаивать свои права.

— Глядя на то, как выглядят ваши новички, вы можете назвать компанию?

— Нет. Повторюсь, что выводы надо делать по итогам достигнутого результата и вкладам новичков в результат. Если мы вспомним футболистов, которые приходили за последние 20 лет, ребята выигрывали чемпионат. Тогда одно было говорить, что все получилось. Безусловно, ребята оставляют яркое впечатление, но окончательны выводы пока делать преждевременно.

ЦСКА обыграл «Локомотив» в гостях впервые с 2015 года. Армейцы набрали 39 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. «Локомотив» занимает шестое место (31 очко).

Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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