«Грустная шутка». Бабаев о задаче попасть в еврокубки на следующий сезон

— Если говорить о задачах, то какая главная сейчас?

— Задача побеждать в каждом следующем матче, стараться. А так таблицу уже посмотрели.

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— А задача попасть в еврокубки?

— Грустная шутка, но естественно изначально ставим задачу о попадании в зону еврокубков. Мы не снимаем эту задачу.

— Вы не верите в улучшение ситуации?

— Верить надо всегда, но как мы видим, пока не очень воспринимаются наши доводы, но в любом случае будем отстаивать свои права.

— Глядя на то, как выглядят ваши новички, вы можете назвать компанию?

— Нет. Повторюсь, что выводы надо делать по итогам достигнутого результата и вкладам новичков в результат. Если мы вспомним футболистов, которые приходили за последние 20 лет, ребята выигрывали чемпионат. Тогда одно было говорить, что все получилось. Безусловно, ребята оставляют яркое впечатление, но окончательны выводы пока делать преждевременно.